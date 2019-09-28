Düzce nüfusunun yüzde 50'sini kadın nüfus oluşturdu

28.09.2019 11:48

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2018 yılında, erkek nüfus 194 bin 51 kişi olurken kadın nüfus 193 bin 793 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun yüzde 50'sini erkekler, yüzde 50'sini ise kadınlar oluşturdu.



Düzce ilinde Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 24,4 oldu



Verilere göre, Düzce ilinde evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2018 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24,4 iken bu yaş erkeklerde 27,6 oldu.



Boşanma hızı, binde 1,72 oldu



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde boşanma istatistiklerine göre; 2018 yılında kaba boşanma hızı binde 1,72 oldu.



Düzce ilinde evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan resmi kız çocuk evlenme sayısı 95 oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA