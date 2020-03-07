Düzce nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor

07.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:43

DÜZCE(İHA) – Düzce nüfusunun yüzde 49.9'u nu kadınlar oluştururken kadınlarda evlenme yaşı ortaması 24,6 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılında, Düzce ilinde kadın nüfus 195 bin 672 kişi, erkek nüfus 196 bin 494 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini ise erkekler oluşturdu.



Düzce ilinde evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2019 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24,6 iken erkeklerin 27,7 oldu.



Düzce'de boşanma istatistiklerine göre; 2019 yılında kaba boşanma hızı binde 1,91 oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA