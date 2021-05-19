Bolu'nun genç nüfusu 48 bin 957 oldu

BOLU(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Bolu nüfusunun yüzde 15,6'sını genç nüfus oluşturdu.

BOLU(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Bolu nüfusunun yüzde 15,6'sını genç nüfus oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Bolu'nun toplam nüfusu 314 bin 802 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 48 bin 957 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun 24 bin 489 kişi erkek nüfus, 24 bin 468 kişi ise kadın nüfus oluşturdu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı