Düzce'nin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar - Haberler
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Düzce'de geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı. Özellikle Sinekli, Sakarca, Balıklı, Kardüz ve Topuk yaylalarında etkili olan kar yağışı ile birlikte ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından da ulaşımın aksamaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Binlerce kişinin ziyaret ettiği yüksek kesimler, beyaza bürünmesiyle mest etti.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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