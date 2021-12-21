Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı Düzce'de etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Sinekli ve Sakarca yaylalarında kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Düzce için yapılan kar yağışı uyarısı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Yer yer kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Sinekli yaylasında ikamet eden Düzce Safari Off Road ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, kar kalınlığının her geçen dakika arttığını belirtirken, kış lastiği olmayan araçlar ile yaylalara çıkılmaması gerektiğini hatırlattı. Albayrak, "Sinekli Yaylası'ndayız şu an burada 60 santim kar oldu. Yollarda oluşan olumsuzluklar ile ilgili uyarılarda bulunmak isterim. Kış lastiği olmayan araç sürücüleri lütfen dağ bayır çıkmayalım. Buzlanma olduğu için rampa aşağı çok tehlikeli, araçlarınızı zapt edemiyorsunuz tutamıyorsunuz. Bu konuda vatandaşlar bilgililer ama yine de şanslarını zorluyorlar. Sefanızı cefaya dönüştürmeyelim. Lütfen kış lastiği olmayan araçlar ile dağlara bayırlara çıkmayalım." ifadelerinde bulundu.

Bölgelere ulaşmak isteyen bazı araç sürücüleri ise gizli buzlanma sebebi ile yoldan çıkarak maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Meydana gelen kazalar, Off-Road tutkunu olan sürücüler tarafından bulundukları yerlerden çıkartıldı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

 Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title