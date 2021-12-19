Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Haberler
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

DÜZCE (AA) - Düzce soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Doğal güzellikleriyle bilinen yaylada konaklayan misafirler de karın oluşturduğu güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kar, 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda da etkisini gösteriyor.

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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