Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Haberler
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Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Sinekli Yaylası, etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Sinekli Yaylası, etkili olan Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'de soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası da adeta beyaza büründü. Bölgede hayvancılıkla uğraşan Kazım Mutlu, kar yağışını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün 10 Kasım 2021, burası da Sinekli Yaylası. Gördüğünüz gibi her yer beyaza büründü. Hayvanlarımda burada, bende onların yanına geldim. Manzara şu anda şahane" ifadelerini kullandı.

Sinekli Yaylasında etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
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