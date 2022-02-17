Düzce'nin yetenekli çocukları "Sporcu Atölyesi" projesiyle keşfediliyor - Haberler
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Düzce'nin yetenekli çocukları "Sporcu Atölyesi" projesiyle keşfediliyor

AA, Cem Ali Kuş - Spor
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Düzce'nin yetenekli çocukları

Düzce'de yetenekli genç sporcuların desteklenmesi, gelişiminin takip edilmesi ve başarı düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla başlatılan "Sporcu Atölyesi" projesi devam ediyor.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yetenekli genç sporcuların desteklenmesi, gelişiminin takip edilmesi ve başarı düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla başlatılan "Sporcu Atölyesi" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında sağlık kuruluşlarıyla imzalanan protokol ile yetenekli çocukların taramadan geçirilerek gelişimlerinin sağlıklı şekilde ilerlemesi sağlanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yaptığı açıklamada, kente özgü bu projeyle Düzce'nin sporla uğraşan gençlerini keşfettiklerini söyledi.

Bakanlığın da desteğiyle sporcunun gelişimi, sağlığı, duruşuyla alakalı her detayı daha da detaylandırmak istediklerini aktaran Yazıcı, "Spora yatkın olan belli başlı çocukların antrenman, spor branşı ve sağlık açısından düzenlemesini yaparak arşivliyoruz. Bu projeyle nasip olursa olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi sağlamak istiyoruz." dedi.

Avrupa'da ve dünyada başarılarının olduğunu ama bunları olimpiyatlara taşımak istediklerini dile getiren Yazıcı, kendilerine destek olan kuruluşlara ve kulüplere teşekkür etti.

AA / Cem Ali Kuş - Spor

İsa Yazıcı, gençlik, Düzce, Spor, Haberler

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