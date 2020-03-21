Düzce'nin yaşlı nüfusu arttı DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Düzce'de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 20.4, yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14.2'ye yükseldi.

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Düzce'de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 20.4, yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14.2'ye yükseldi. Ayrıca açıklanan verilere göre Düzce'nin ortanca yaşı da 34,4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Düzce'de yaşlılık nüfus oranlarını açıkladı. Buna göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Düzce'de 2014 yılında 32 bin 172 kişi iken 2019 yılında 38 bin 745 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 9 iken, 2019 yılında yüzde 9.9'a yükseldi. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44.6'sı erkek nüfusu, yüzde 55.4'ünü ise kadın nüfusu oluşturdu.

Düzce nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı oluyor. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, Düzce ilinde 2014 yılında 32,7 iken 2019 yılında 33,9 oldu. Ortanca yaş 2019 yılında erkeklerde 33,5, kadınlarda 34,4 olarak gerçekleşti.

Düzce ilinde Yaşlı bağımlılık oranı 2019 yılında %14,2 oldu

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, Düzce ilinde 2014 yılında yüzde 13,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 14,2'e yükseldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA