Düzce'nin tarihi, kültürel ve doğa turizmi masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'nin tarihi, kültürel ve doğa turizmi masaya yatırıldı

Düzce'nin tarihi, kültürel ve doğa turizmi masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'Düzce Turizm Çalıştayı'nda tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımı konuları ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'Düzce Turizm Çalıştayı'nda tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımı konuları ele alındı.

Karadeniz havzasında sürdürülebilir kültür turizminin geliştirilmesi projesi kapsamında Düzce'de turizm çalıştayı düzenlendi. Düzce'de faaliyetlerine devam eden turizm şirketlerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda Düzce'deki tarih, kültür ve doğal güzelliklerin tanıtımı, turizm işletmelerinin Düzce turizminin gelişmesindeki rolü ve katkıları, el sanatlarının Düzce turizminin gelişmesindeki rolü ve katkıları ile yöresel ürünlerin Düzce turizmine katkıları ve geliştirilmesi konuları ile dört ana başlık altında masaya yatırıldı. - DÜZCE

Düzce'nin tarihi, kültürel ve doğa turizmi masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Emine Erdoğan Sultan Alparslan
Magazin Hazal Kaya Münir Özkul Acun Ilıcalı Derya Şensoy
Spor Ali Koç Umut Meraş Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Düzce'nin tarihi, kültürel ve doğa turizmi masaya yatırıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:20:41. #1.16#

title