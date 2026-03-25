Düzce'nin Şampiyon Taekwondocuları şehri gururulandırıyor

Taekwondo branşında elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla Düzce'nin gururu olan sporcular Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ü makamında ziyaret etti.

Türkiye Şampiyonu olmasının yanı sıra Belçika Açık Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Utku Kap, Yıldızlar Türkiye Şampiyonu Sefa Yılmaz ve Büyükler Türkiye Üçüncüsü Emir Perçin,antrenörleri Hakan Şengönül eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ü ziyaret ederek başarı süreçlerini paylaştılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Zekeriya Arslantürk,sporcuları tek tek tebrik etti. Düzce'nin spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Arslantürk, genç sporcularımızın disiplinli çalışmaları ve kazandıkları madalyaların tüm şehri gururlandırdığını ifade etti.

Antrenörleri Hakan Şengönül'e de teşekkürlerini ileten Arslantürk, sporculara başarılarının devamını dileyerek hediye takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
