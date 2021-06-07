Düzce'nin kültürel lezzetleri kadın dernekleri eliyle yaşatılıyor
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Düzce'nin kültürel lezzetleri kadın dernekleri eliyle yaşatılıyor

Düzce'nin kültürel lezzetleri kadın dernekleri eliyle yaşatılıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat

Düzce'de faaliyet gösteren kadın dernekleri, kentin coğrafi işaret alınan ürünleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Kültürel Lezzetler" olarak belirlenen 250 yemeğin tanıtılması için mücadele veriyor.

Düzce'de faaliyet gösteren kadın dernekleri, kentin coğrafi işaret alınan ürünleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Kültürel Lezzetler" olarak belirlenen 250 yemeğin tanıtılması için mücadele veriyor.

Düzce Belediyesi Kent Kadın Konseyi ve TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu'na bağlı kadın dernek üyeleri, kentin lezzetiyle öne çıkan ürünlerin tanıtımı için bir araya geldi.

Çerkez tavuğu, mamursa, şekerli mısır ekmeği, nişasta helvası ve haluj gibi coğrafi işaret tescilli 10 ürün ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Kültürel Lezzetler" olarak tescillenen 250 yemek, kadınlar tarafından belirli zamanlarda hazırlanarak kente turizm amaçlı gelen misafirlere çeşitli etkinliklerle tattırılıyor.

"Kültürlerin peşinden koşturuyoruz"

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Üst Kurul Üyesi Ulviye Dikmen, AA muhabirine, 20 yıldır yemek kültürlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Düzceli kadınların yemek kültürünü yaşattığını dile getiren Dikmen, "20 yıldır bu kültürlerin peşinden koşturuyoruz. Düzce'nin bayanları çok muhteşemler. Kültürü günümüze kadar getirip yaşatıyorlar. Benim de katkım olmasını istedim ve babaannemin öğrettiği incirli muhallebiyi yaptım. Şu anda incirli muhallebi, yaşatılmayan bir kültür." diye konuştu.

Kentteki kadınların bir arada yaşamayı çok güzel gösterdiğini aktaran Dikmen, "Buradaki yemeklerin hepsi, geçmişi olan eski kültüre sahip yemekler." dedi.

Dernek üyesi Ayşe Akyel ise kültürünü yaşatmaya çalıştığını belirterek, "Annem ve babam Trabzonlu olduğu için ilk Tatar böreği yaptım. Tavukla yapılır ve hamur işidir. Kat kat açılır tereyağıyla yağlanır, daha sonra arasına tavuk koyulur. Baklavalık hamur yoğrulur, 15'er kat alt ve üste koyulur. Merdane ile pazılar açılır ve malzemesi özeldir. Unla beraber içine karabiber de koyarız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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