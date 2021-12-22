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Düzce'nin kar manzarası mest etti

Düzce'nin kar manzarası mest etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında şehir beyaza büründü.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında şehir beyaza büründü. Mest eden kar manzarası drone ile havadan da görüntülendi.

Düzce, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisinde kaldı. Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süre ile tatil edilirken, ilçede kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ise idari izinli sayıldı. Ayrıca kar yağışı nedeniyle Düzce'nin Karadeniz illeriyle bağlantısını sağlayan D-655 Karayolunda da ulaşımda sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler D-655 Karayolu üzerinde tuzlama ve yol açma araçlarıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırırken, güzergah boyunca da kontrollerini artırdı. Mest eden kar manzarası ise drone ile havadan da görüntülendi.

(Selçuk Akyol-Enes Bektaş-İHA)

Düzce'nin kar manzarası mest etti

Düzce'nin kar manzarası mest etti

Düzce'nin kar manzarası mest etti

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