Düzce'nin İlk Kadın Müftü Yardımcısı Görevine Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni yapılanma kararı almasıyla birlikte kadın müftü yardımcıları atanırken, Düzce tarihinde ilk kadın müftü yardımcısı Derya Topalcık'ta görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ile kadın müftü yardımcısı atanacağını açıklamasının ardından 50 ildeki kadın müftü yardımcıları arasına Düzce'de girdi. Düzce'ye kadın müftü Yardımcısı olarak Derya Topalcık, Düzce'nin ilk kadın müftü yardımcısı oldu. Kadınların dini konularda yetiştirilmesinde, bilinçlendirilmesinde büyük önem taşıyan Düzce İl Müftlüğü'nde kadın Müftü Yardımcısı atanmasının ardından hem kadın din görevlileri hem de kadınların dini konularda bilgi alması kolaylaşmış olacak.

Düzce'nin ilk Kadın Müftü Yardımcısı Derya Topalcık'ta göreve başlaması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada görev anlayışının topluma iyiyi, güzeli anlatarak hizmet olduğunu dile getirdi. Derya Topalcık; "Bayan olmamız hasebiyle öncelikle bayanlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize tabi bununla kısıtlı değil bütün halkımıza dini anlamda neye ihtiyaç duyuyorlarsa, bizimle irtibatta olmak için neye ihtiyaç duyuyorlarsa inşallah her zaman yanlarında olacağız. Yapacağımız değişik projelerle, güzel çalışmalarla daha güzel bir hayat yaşamamız adına gayret sarf edeceğiz" ifadelerinde bulurdu. - DÜZCE