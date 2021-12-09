Düzce'nin il oluşunun 22. yılı kutlanıyor

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, il oluşunun 22. yılı kutlanan Düzce için büyük hayalleri olduğunu belirterek "Düzce artık bir cazibe merkezi haline geliyor. Tarihi, turizmi ve sanayisiyle büyük bir göç alıyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Keşir, gazetecilere, Düzce'nin Türkiye'nin en genç ve en dinamik şehri olduğunu söyledi.

Kentin 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde iki büyük deprem felaketinde büyük yıkım yaşadığını ve kayıplar verdiğini hatırlatan Keşir, alınan kararla il statüsüne kavuşmasının kentin yeniden ayağa kalkmasında önemli katkısı olduğunu kaydetti.

Kentin potansiyeline değinen Keşir, "Düzce için çok büyük hayallerimiz var. Düzce artık bir cazibe merkezi haline geliyor. Tarihi, turizmi ve sanayisiyle büyük bir göç alıyor. Özellikle sanayi anlamında Bakanlığımızdan kentte yeni alanların açılması anlamında büyük bir talep var. Biz de bu gelişime hizmet vermek için heyecanla şevkle çalışmalar yapıp projeler yürütüyoruz." diye konuştu.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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