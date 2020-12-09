Düzce'nin il oluşunun 21.yılı
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Düzce'nin il oluşunun 21.yılı

09.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:09
Düzce'nin il oluşunun 21.yılı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 21.yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 21.yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atay, mesajında, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 21. yılında ilin sahip olduğu turizmi, ekonomisi, eğitimi ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Düzce'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri yönden daha iyi yerlere gelmesi için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Atay, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi ilimizi daha güzel, daha müreffeh günlere taşıma gayreti içinde olacağız. İlimiz kurulduğu günden bu yana, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden spor ve kültür hizmetlerine varıncaya kadar her konuda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmelerle beraber birçok proje ve yatırım da devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da yapılacak yeni yatırımlarla Düzce'nin çok daha gelişmiş bir şehir haline gelmesi için her türlü cabayı göstermek gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle bugüne kadar Düzce'nin sorunlarının çözümünde destek olan ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum. Öncelikle siz değerli hemşehrilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisiyle, Düzce'mizin il statüsüne kavuşmasının 21. yılını kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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