Düzce'nin il oluşunun 21. yılı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 21. yıl dönümü dolayısıyla yayırladığı mesajında "Düzce'nin gelecek 30 yılını planlayarak hareket ediyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin acıların yaşandığı 12 Kasım Depreminin ardından il statüsüne kavuşmasıyla Düzce'nin adeta küllerinden yeniden doğduğunu, şehirleşme, planlı kentleşme konusunda emin adımlarla büyümeye devam ettiğini, Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

Başkan Özlü mesajında şu şekilde devam etti; "Depremin sonuçlarına iyileştirici etkisi olması amacıyla 81. İl olan Düzce'mizde adeta yeniden bir yapılanma ve yapılaşma sürecine girdi. Kısa süre içinde depremin izlerinin silinmesi, idari, ekonomik ve soysal açıdan kalkınmak amacıyla büyük bir gayret içinde olan şehrimizin daha yaşanabilir, modern bir şehir olması yönünde yerel yönetimleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarının gayret ve azminin yanında birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimize layık bir şehir kurmayı hedefliyoruz. 21 yıl içinde yapılan yatırımlar ve projelerle Düzce'nin çehresini değiştirmek için büyük yol kat edilmiş ancak nispeten yeni ve yıkımın içine doğan Düzce'mizin daha yaşanabilir, modern şehirleri örnek almış ve o oranda ekonomisini, sosyo-kültürel hayatını dizayn etmiş bir kente kavuşmak için Düzce'nin yerel yönetimleri olarak hizmet etmenin sorumluluğu ve bilinci içinde Düzce'nin geleceği için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, başlattığımız projeler sonunda Düzce'mizin çehresi tamamen değişecek, hedefleri olan, gelişmişlik düzeyi artmış, modernizasyonunu sağlamış, alt ve üst yapısını tamamlamış, spordan kültüre, ekonomiden soysal yaşama, turizmden tarihi bir kent olmasına kadar yaşanılası, özenilen ve beğenilen bir şehir hayalimizden vazgeçmeden elimizi taşın altına koyuyoruz. Her anlamda bölgenin cazibe merkezi olması için bu zamana kadar emeği geçen, sorunların çözümü için destek ve katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyor, Düzce'mizin il olmasının 21. Yılını kutluyorum." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı