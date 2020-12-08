Düzce'nin il oluşunun 21. Yıldönümü
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Düzce'nin il oluşunun 21. Yıldönümü

08.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:31
Düzce'nin il oluşunun 21. Yıldönümü

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin il oluşunun 21. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Her zaman olduğu gibi ilimizi daha güzel, daha müreffeh günlere taşıma gayreti içinde olacağız" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin il oluşunun 21. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Her zaman olduğu gibi ilimizi daha güzel, daha müreffeh günlere taşıma gayreti içinde olacağız" dedi.

Vali Cevdet Atay Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 21. yılını kutladı. Vali Atay yayımladığı mesajında Düzce'nin çok daha gelişmiş bir şehir haline gelmesi için her türlü çabayı göstermek gayreti içinde olacaklarını belirterek "Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 21. yılında ilimiz, sahip olduğu turizmi, ekonomisi, eğitimi ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Düzce'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri yönden daha iyi yerlere gelmesi için kamu kesimi; özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir. Her zaman olduğu gibi ilimizi daha güzel, daha müreffeh günlere taşıma gayreti içinde olacağız. İlimiz kurulduğu günden bu yana, altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden spor ve kültür hizmetlerine varıncaya kadar her konuda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmelerle beraber birçok proje ve yatırım da devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da yapılacak yeni yatırımlarla Düzce çok daha gelişmiş bir şehir haline gelmesi için her türlü cabayı göstermek gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle bugüne kadar Düzce'nin sorunlarının çözümünde destek olan ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum. Öncelikle siz değerli hemşerilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisiyle, Düzce'mizin il statüsüne kavuşmasının 21. yılını kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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