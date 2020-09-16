Düzce'nin ihtiyaçları konuşuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'nin ihtiyaçları konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş adamları ile bir araya geldi.

Düzce'nin ihtiyaçları konuşuldu
16.09.2020 19:41 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:45

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iş adamları ile bir araya geldi. Düzce'nin ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliği ile yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya ilgi yoğun oldu.

Erguvan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda Düzce'de yapılacak iş birlikleri, sosyal projelere yapılacak katkıların yanı sıra önemli bir konuda istişare yapıldı. İl merkezinde bulunan bazı okulların taşınması ve şehrin kalabalığından uzak daha sağlıklı ortamlarda eğitim-öğretime devam etmesi konusunda iş adamlarından destek istenirken İsmetpaşa Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu ile Azmimilli İlkokulu'nun yeniden yapılması konusunda destek veren iş adamlarına teklifte bulunuldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülük ettiği projeye göre şehir merkezindeki okulların yeni binalara kavuşturulması konusunda destek verecek vergi rekortmeni firmaların bu destek ile vergi oranlarında indirim yapılması yönünde talepte bulunuldu. Vergi Dairesi Müdürünün de bulunduğu toplantıda iş adamları eğitim camiasının güçlenmesi amacıyla atılacak her adıma destek olacaklarını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fahriye Evcen Burak Özçivit Ozan Çolakoğlu Gonca Vuslateri
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Adem Büyük Metin Oktay Josef De Souza
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'nin ihtiyaçları konuşuldu - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 19:53:39. #1.14#
title