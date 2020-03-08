Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak - Haber
Mustafa Varank, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Haziran ayı içerisinde Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi yapılacağını belirterek "Bu toplantılarda Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız" dedi.

08.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:24
Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Haziran ayı içerisinde Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi yapılacağını belirterek "Bu toplantılarda Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız" dedi.


65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü haziran ayında Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenleneceğini bildirdi. Düzce'nin geleceği ile ilgili konuların görüşüleceği kongrenin çok önemli olduğunu belirterek "Haziran ayı içerisinde Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlenecek. Burada Valiliğimiz, Üniversitemiz, Belediyemiz ilgili kurum ve kuruluşlarımız kendi alanları ile ilgili görüşlerini paylaşacaklar. Düzce'nin önümüzdeki yıllarda tarımda, turizmde ve sanayi de gideceği mesafeyi alacağı yolu konuşacağız. Bu 3 konuyu ve buna ilave olarak eğitim ile ilgili sağlık ile ilgili konuları katacağız. Düzce'nin kalkınması için bir proje hazırlıyoruz ve bunlar konuşulacak kararlar alınacak" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haber
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor Haber
Araplar bunu konuşuyor: Kral öldü, Prens Selman veliahtları tutukluyor
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu Haber
Lavrov'un bu görüntüde Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı Haber
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Angela Merkel James Jeffrey Meral Akşener
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ali Poyrazoğlu
Spor Berkay Şahin Ünal Karaman Hikmet Karaman Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk İran Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Düzce'nin geleceği bu kongrede konuşulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 09:27:15. #1.14#