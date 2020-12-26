Düzce'nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü
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Düzce'nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü

26.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:49

Düzce'nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü Dördüncü kez Düzce'de sokaklar hafta sonu bomboş kaldı Düzce'de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Düzce'nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü

Dördüncü kez Düzce'de sokaklar hafta sonu bomboş kaldı

DÜZCE - Düzce'de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Düzce'nin en kalabalık meydan, cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse kalmadı. Fırın, lokanta ve eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Düzce'nin en kalabalık cadde ve sokaklarında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının 4'üncüsünde sokaklar sessizliğe büründü. Düzce Belediyesi ise kısıtlamadan muaf olan kişiler için her yarım saatte bir hatlara otobüs koydu.

Ayrıca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzce'nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü
Düzce'nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü
Düzce'nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü
Düzce'nin en kalabalık sokakları sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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