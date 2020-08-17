Düzce'nin en kalabalık köyleri belli oldu DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Düzce'nin en büyük köyleri belirlendi.

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Düzce'nin en büyük köyleri belirlendi. Belirlenen verilere göre kentin en büyük nüfuslu köyü 3 bin 807 nüfus ile merkeze bağlı Yörükler köyü oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerine göre Düzce'nin en kalabalık köyleri de belli oldu. Buna göre 3 bin 807 nüfus ile Yörükler köyü birinci sırada yer aldı. Ayrıca Yörükler köyü bu nüfus ile Türkiye'nin en büyük 11. köyü oldu. Düzce'nin en büyük köyleri arasında yer alan ve ülke sıralamasında bulunan Aydınpınar köyü 2 bin 673 nüfus ile 26. sırada, Kaynaşlı Üçköprü Köyü 2 bin 337 nüfus ile 47. sırada, Doğanlı Köyü 2 bin 148 nüfus ile 58. sırada, Yeni Taşköprü köyü 2 bin 22 nüfus ile 67. sırada, Gölormanı Köyü bin 990 kişi ile 71. sırada, Kaynaşlı'ya bağlı Darıyerihasanbey Köyü bin 978 nüfus ile 73. sırada, Otluoğlu köyü bin 778 nüfus ile 101. sırada, Gölyaka Hacıyakup köyü bin 617 nüfus ile 142. sırada ve Çilimli Pırpır köyü bin 403 nüfus ile 235. sırada yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA