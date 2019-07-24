Düzce'nin afet bölgesi ilan edilmesi vatandaşları sevindirdi

"Devlet babalığını yaptı, biz de evlatlığımızı yaparız"

DÜZCE - Düzce'nin "afet bölgesi" ilan edilmesi, selin en çok zarar verdiği Akçakoca'nın Uğurlu köyündeki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Düzce, meydana gelen sel felaketinin ardından Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucunda afet bölgesi ilan edildi. Felaketin en çok hissedildiği yerlerden birisi olan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yaşayan vatandaşlar alınan bu kararı sevinçle karşıladı.

Daha önce böyle bir felaket yaşamadıklarını ifade eden köy sakinlerinden Sertan Zobar, "Burası 300 yıllık bir köyümüz. Böyle bir afeti daha önce görmemişti. Yaşadıklarımız 1954'ten sonra en büyük afet. Afet bölgesi ilan edilmesi zaten kanundaki nizamlara göre olması gerekiyordu. Sağolsun büyüklerimiz konuya hassasiyetle yaklaştılar ve sonuç olarak afet bölgesi ilan edildi. Burası gerçekten yüzde 100 denilebilecek şekilde zarar gördü. Trilyonları geçen bir zarar var. esnaf, çiftçiler hem zirai makinalarını, evlerini, kümeslerini, araçlarını burada kaybetti. Sonuçta bu insanların ödeme güçleri sadece fındık olduğu için fındık bahçeleri de uçmuş durumda. Bu sebeple afet bölgesi inşallah halkımıza, köylümüze hayırlı olur. Onlar da bir nebze olsun nefes almış olur. Devlet büyüklerimize, valimize, bakanlarımıza, başta cuhurbaşkanı'mıza saygılarımızı arz ediyoruz. Devlet babalığını yaptı biz de evlatlığımızı yaparız" dedi.

Yaşanan selde evleri ve hayvanları zarar gören Ersin Zobar ise, "3 evimiz bir de 70 hayvanımı vardı. Yüzde 70'i telef oldu. Allah'a şükür bir kısmını bulduk, kurtardık. Başka bir yere naklettik. Devletimizden Allah razı olsun. Ekipleriyle herşeyiyle yanımızda. Zararımızın bir kısmı da olsa karşılanırsa memnun olacağız. Elim ayağım şuan titriyor. Yeni duyduk. Ben tam duymak istiyorum. Evet bitti demelerini bekliyorum. Eğer bitmişse Allah razı olsun. Bitmemişse de Allah razı olsun. Bu malı devletimizin yardımlarıyla, onların kredileriyle yaptık. Ama ellerimle yaptım, yine yaparım. Ben inanıyorum yardım yapılacağına. Bir kısmını bile yapsa, biz marşımızı çevirsek su akmaya başlasın gerisini yapacağız. Devlet, şirketler, şahıslar herkes yardıma geldi. Ceplerine son paraya kadar yardım etti. Şuana kadar hiçbir eksiğimiz yok. Herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA