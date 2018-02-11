Düzce Müsiad Başkanı Şengüloğlu 2018'den Ümitli Konuştu

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, Düzce ekonomisinin 2018'in ilk çeyreğinde rölantide olduğunu söylerken, iş dünyası olarak önümüzdeki aylardan itibaren piyasanın daha da hareketleneceğine inandığını belirtti.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu Düzce'nin ekonomisini değerlendirdi. 2017 yılının Türkiye ekonomisi açısından güzel bir yıl olduğunu söyleyen Şengüloğlu, sanayici ve yerelde parakende ticareti yapan esnafın da nispeten iyi bir yıl geçirdiğini, ancak fındık fiyatlarının az da olsa Düzce ekonomisini etkilediğini dile getirdi.

İsa Şengüloğlu,"1., 2. ve 3. çeyrekte büyüme oranlarımız ortalama ve dünya oranları açısından normal seyretti. 4. çeyrekte büyüme oranlarımız arttı. Biz MÜSİAD camiası olarak ekonomik alanda ciddi anlamda faaliyetlerimizi ve raporlarımızı, genel merkezimize ve ilgili bakanlıklarımıza doğrudan sunuyoruz. Düzce açından 2017 değerlendirmemiz güzel oldu, ben kendi açımdan da bakıyorum. Piyasadaki arkadaşlarla da istişareler yapıyoruz. İhracat yapan sanayicilerimizin büyüme oranları güzel. Yerelde perakende ticaret yapan arkadaşlarımızın da oranları nispeten güzeldi. Hükümetimizin verdiği teşvikler, kredi garanti fonu olsun diğer teşviklerle ciddi anlamda piyasaya da para girmiş oldu. Özellikle de Düzce ölçeğinde de ciddi anlamda da girmiş oldu. Düzce'de en büyük girdilerimizden biri fındıktır. Fındık rekoltemiz güzeldi ancak parasal yönden sıkıntı oldu üreticiler açısında. Geçen yıllarda 3 ton çıkartanlar bu yıl 5,6 ton çıkarttı, onun da arasındaki farkı bir nebze de olsa süspanse etmiş oldu. Aldığımız intibalar bu doğrultuda. Fakat biraz daha yüksek olu, 10,12 TL bandında olmuş olsaydı Düzce açısından çok çok daha iyi olacaktı" dedi.

2018 Yılı tedirginliğe yol açmayacak

2018'in geçen yıla oranla beklentilerin daha iyi gerçekleşeceği bir yıl olduğunu düşündüğünü söyleyen Şengüloğlu, sınırlarımızda yapılan operasyonların ekonomi ile ilgili tedirginliğe yol açmadığını ifade etti. İsa Şengüloğlu,"2018 yılına yine ümitlerle girmiş bulunmaktayız. Beklentilerimiz 2017 yılına göre çok daha iyi olacak yönünde. Ülkemiz özellikle son 1,5 yıldır zor bir süreçten geçiyor. Afrin operasyonu le ilgili olarak, olması gereken buydu, devletimizin de yapması gereken buydu, biz sınırlarımızda ülkemizi tehdit edenlerin tepesine binmek zorundayız. Yaklaşık 20 gündür sürdürülen operasyonlarla ilgili ne iş dünyamızda ne de vatandaşlarımız arasında tedirginlik görmüyoruz. Devletimize hükümetimize güven devam ediyor" şeklinde konuştu.

MÜSİAD olarak Düzce OSB'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etmeye başladıklarını söyleyen Şengüloğlu, sanayicilerin Düzce ile ilgili çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti. Piyasada kış mevsiminden ötürü bir durgunluk olduğunu söyledi ancak bu durumun bu seneye has olmadığını vurguladı.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Şengüloğlu,"İnanıyorum ki birinci çeyreği rölantide geçirip ikinci çeyrekten itibaren büyüme trendine geçeceğimizi ümit ediyoruz" dedi. - DÜZCE