DÜZCE Motosikleti üzerine yatarak kullandı Motosikleti üzerine yatarak kullandıDÜZCE'de, bir sürücü motosikletin üzerine yatarak kullandı.

Motosikleti üzerine yatarak kullandı

DÜZCE'de, bir sürücü motosikletin üzerine yatarak kullandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düzce ile Akçakoca arasındaki ilerleyen sürücüler, bir sürücünün motosikletin üzerine yatarak kullandığını görünce şaşırdı. Sürücü bir süre motosikleti üzerine yatarak kullanırken, arkasında gelen araçta bulunanlar cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Motosiklet sürücü, arkasından gelen araçtakilerin korna çalması üzerine doğrularak aracı kullandı.

Kaynak: DHA