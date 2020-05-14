DÜZCE Motosiklet kullanırken alkol alan sürücü polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı
Motosiklet kullanırken alkol alan sürücü polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptıDÜZCE'de, motosiklet kullanırken alkol alan kişiye polis 'dur' ihtarında bulundu.
14.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:58
Motosiklet kullanırken alkol alan sürücü polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı
DÜZCE'de, motosiklet kullanırken alkol alan kişiye polis 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücüye ilk müdahaleyi nöbetten çıkan hemşireler yaptı.
Kaynak: DHA