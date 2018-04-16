Düzce Minibüs Karşı Şeride Geçti 5 Yaralı

Minibüs karşı şeride geçti 5 yaralı

Dk'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs bariyerlere çarptıktan sonra savrularak karşı şeride geçti. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Elmacık Köyü geçişinde meydana geldi. Hakkı S. yönetimindeki 34 VJ 8904 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bariyerlere çarptı. Ardından minibüs savrularak karşı şeride geçerek durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı S ile yolcular Nursel S, Katibe S, Ecem S. (3), Esila S (1) yaralandılar. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.