Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen 98 şüpheliye yönelik Düzce merkezli 5 ilde operasyon başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Özel Hareket Polisleri desteğiyle toplam 120 ekip 445 personelle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonda çok sayıda narkotik madde, kesici delici alet ve silah ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun devam ettiği belirtilerek, yürütülen soruşturmanın il merkezini ve ilçelerini kapsayan 6 aylık çalışma sonucunda tespit işlemlerinin titizlikle yapıldığı, gözaltı sayısı itibarıyla da uyuşturucu satıcılarına yönelik kentteki en büyük operasyon olduğu ifade edildi.

Operasyon kapsamında Düzce, Balıkesir, Sakarya, İzmir ve Burdur'da 98 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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