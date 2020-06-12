Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Düzce merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
12.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:48

Düzce merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 5 kişiyi takibe aldı.

Ekiplerin takibi sonrası, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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