Düzce merkezli deprem Eskişehir'de de hissedildi - Haberler
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Düzce merkezli deprem Eskişehir'de de hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Düzce merkezli deprem Eskişehir'de de hissedildi

Merkez üssü Düzce olarak bildirilen 5.2 büyüklüğündeki deprem Eskişehir ve bazı ilçelerinde de hissedildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Merkez üssü Düzce olarak bildirilen 5.2 büyüklüğündeki deprem Eskişehir ve bazı ilçelerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından merkez üssü Düzce'nin Merkez ilçesine bağlı Yayakbaşı olarak belirlenen 5.2 büyüklüğündeki deprem çevre birçok ilde hissedildi. Yerin 7.9 kilometre altında gerçekleşen deprem Eskişehir ve bazı ilçeleri de sarstı. Saat 15.40'ta meydana gelen depremde Eskişehir'de çok kişi tarafından hissedilirken, vatandaşlar arasında endişeye sebep oldu, sosyal medya platformlarında gündem konusu oldu. - ESKİŞEHİR

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