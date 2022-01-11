DÜZCE MERKEZLİ 5 İLDE TORBACI OPERASYONU; 98 GÖZALTI - Haberler
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DÜZCE MERKEZLİ 5 İLDE TORBACI OPERASYONU; 98 GÖZALTI

DÜZCE MERKEZLİ 5 İLDE TORBACI OPERASYONU; 98 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE merkezli 5 ilde polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 98 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE merkezli 5 ilde polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 98 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü tespit edilen 98 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 aylık çalışma sonrası Düzce, Balıkesir, Sakarya, İzmir ve Burdur'da bugün saat 07.00 sıralarında Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 ekip ve 445 personelin katıldığı operasyonda 98 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edilen paralar ele geçirildi.

DÜZCE MERKEZLİ 5 İLDE TORBACI OPERASYONU; 98 GÖZALTI

DÜZCE MERKEZLİ 5 İLDE TORBACI OPERASYONU; 98 GÖZALTI

DÜZCE MERKEZLİ 5 İLDE TORBACI OPERASYONU; 98 GÖZALTI

DÜZCE MERKEZLİ 5 İLDE TORBACI OPERASYONU; 98 GÖZALTI

DÜZCE MERKEZLİ 5 İLDE TORBACI OPERASYONU; 98 GÖZALTI

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