Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Düzce merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İSTANBUL (İHA) - Düzce merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çere illerde de hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken, derinliği 18.02 kilometre olarak belirtildi.

Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çere şehirlerde de hissedildi.

-İHA-

Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem

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Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

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Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem oldu

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