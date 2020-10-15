Düzce Merkezde sular bakım nedeni ile 4 saat kesilecek
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Düzce Merkezde sular bakım nedeni ile 4 saat kesilecek

15.10.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:06
Düzce Merkezde sular bakım nedeni ile 4 saat kesilecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Beyköy'de bulunan Ana İsale Hattında genel bakım çalışması nedeni ile 16 Ekim Cuma günü il merkezinde sular 4 saat kesilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Beyköy'de bulunan Ana İsale Hattında genel bakım çalışması nedeni ile 16 Ekim Cuma günü il merkezinde sular 4 saat kesilecek.

Düzce Belediyesi su hattında yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Düzce'nin su sorununu kökten çözmek için girişimlerini yapan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Beyköy'de bulunan Ana isale hattında genel bakım çalışması gerçekleştirecek. Ana hatta bin metreküplük çelik boru değişimi ve bakımının yapılacağı belirtilen bir açıklama yapan Düzce Belediyesi: " Bu sebeple Düzce Merkez genelinde 16.10.2020 Cuma günü (yarın) 14: 30 ve 18: 30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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