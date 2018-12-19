Düzce Lgs Yerleştirmede 26. Sırada

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) illere göre başarı sıralamasına göre, Düzce 26. sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde yayınlanan LGS Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı raporunda, Türkiye sıralaması belli oldu. Buna göre, Düzce 2018 LGS'de 26. sıraya yerleşti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce'de sınava giren öğrencilerin ortalama puanının 354.53 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Düzce'nin tüm testlerde Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak yerleştirme puanında da 26. sıraya yerleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA