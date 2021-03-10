DÜZCE Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar
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DÜZCE Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar

10.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:31

Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılarDÜZCE'nin Aydınpınar Köyü sakinleri koronavirüse karşı alınan tedbirleri koşulsuz uygulayarak vaka sayısını sıfırladı.

Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar

DÜZCE'nin Aydınpınar Köyü sakinleri koronavirüse karşı alınan tedbirleri koşulsuz uygulayarak vaka sayısını sıfırladı.

Düzce merkeze bağlı olan ve 4 bin kişinin yaşadığı Aydınpınar Köyü sakinleri koronavirüsle mücadeleyi kazanarak vaka sayısını sıfırladı. Köyde vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirirken, esnaflar da iş yerlerini 10 günde bir dezenfekte etmeye başladı. Kahvehaneye ve camiye giden vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına tam anlamıyla uydu. Köy Muhtarı Özcan Ersoy vatandaşların kurallara uyduğunu ifade ederek, "Bin 500 haneli 4 bin nüfuslu köyümüz var. Aileleri uyardık. Pandemiden dolayı elimizden gelen yardımı yaptık. İhtiyaçlarını giderdik. Köylü olarak bütün kurallara uyduk. Vatandaşlar gibi esnaflar da tüm kurallara uydu. Düzce'ye giderken ayakta yolculuk etmedik. Pandemi hastası yok. Şuan sıfır vakamız var. Sağlık ocakları ve aile hekimlerimiz bize her konuda yardımcı oldular." dedi.

Köyde oturan vatandaş ve esnaflar ise cenazelerde dahi kurallara uyduklarını belirterek, "Kurallara yüzde 100 uyuyoruz. Köy bilinçli bir köy. Cenazelerimiz 15-20 kişiyle kaldırılıyor. Ziyaretlere kesinlikle gitmek yok. Düzce şehir merkezine dahi gitmemeye çalışıyoruz. Çok acil işimiz olursa gidiyoruz. İşimizi çabucak görüp geliyoruz. Hijyen kurallarına sonuna kadar uyuyoruz. Esnaflarımız her hafta ya da 10 günde bir iş yerlerini dezenfekte ediyorlar. Maskesiz gelen müşteriler içeri alınmıyor. Kurallara uymaları için müşteriler uyarılıyor. Gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. İnşallah diğer yerleşim yerlerine de örnek oluruz." diye konuştu.

DÜZCE Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar
DÜZCE Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar
DÜZCE Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar
DÜZCE Kurallara uyup vaka sayısını sıfırladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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