DÜZCE Koronavirüsten sonra araç üstü çadır ilgi gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DÜZCE Koronavirüsten sonra araç üstü çadır ilgi gördü

Koronavirüsten sonra araç üstü çadır ilgi gördüKORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yıl tatilciler kamp yaparak zaman geçirmeyi tercih ederken, bir ailenin rahatça kalabileceği araç üstü çadırlar rağbet görmeye başladı.

DÜZCE Koronavirüsten sonra araç üstü çadır ilgi gördü
26.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:53

Koronavirüsten sonra araç üstü çadır ilgi gördü

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yıl tatilciler kamp yaparak zaman geçirmeyi tercih ederken, bir ailenin rahatça kalabileceği araç üstü çadırlar rağbet görmeye başladı. Aracın üzerinde 30 saniyede açılan, 3 kişinin kalabildiği araç üstü çadırlar, istenilen her yerde kamp yapma olanağı sağlıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çadır ve kamp hayatına yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Bu çerçevede bu yıl yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kamp hayatına ilgi geçen yıllara göre arttı. Kampçılar standart çadırlar yerine kullanımı kolay ayrıca zemine kurulan çadırlardan daha güvenli hale getirilen araç üstü çadırları tercih etmeye başladı. 2 yetişkin ve 1 çocuğun rahatça kalabildiği araç üstü çadırlar, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üretilerek Düzce'de satılmaya başladı. Fiberglas malzemeden üretilen yağmur, sıcak ve soğuk geçirmeyen araç üstü çadırlar, 30 saniyede açılıp 1 dakika gibi kısa sürede kapanabildiği için tatilcilerin tercihi olmaya başladı. Ayrıca çadırlar her model ve marka araca takılabildiği için özellikle küçük segment araçlarda aynı zamanda bagaj görevi gördüğü için oldukça ilgi çekiyor.

'30 SANİYEDE AÇILIYOR, 3 KİŞİ KALABİLİYOR'

Araç üstü çadırların üreticisi Özer Özdemir, Çadır şu anda tek ölçüde üretilmekte. Ürettiğimiz çadırın ölçülerinde Avrupa standartlarını kullanmaya çalıştık. Şu anda 135x205 boyutlarında üretiyoruz. 2 yetişkin ile 1 çocuğun rahatça kalabileceği bir çadır. Çok ilgi gördü. İnsanlardan iyi geri dönüşler alıyoruz. Fiberden üretilen bir ürün. Araç gövdesi ile aynı malzemeden üretiliyor. İçinde yatak, yastık, merdiven, merdiven kılıfı gibi aksesuarları var. Biz ürünü teslim ettiğimizde hazır halde alıp gitmiş oluyor. Aynı zamanda bununla ilgili yasal bir sorun yok. Araçlar muayeneden geçebilmekteler dedi.

'PANDEMİDEN SONRA SATIŞLAR ARTTI'

Araç üstü çadırı her türlü araca monte edebildiklerini ifade eden Özer Özdemir, Araç segmenti fark etmeksizin otobüs, minibüs, otomobil fark etmiyor bu ürünü her araca takabiliyoruz. Koronavirüs ve pandemi olaylarından sonra satışlarımızı arttı. Bununla birlikte insanlar doğaya daha çok gitmeyi tercih ettiler. Otellerde kısıtlı alanlarda kalmaktansa kamp ya da göl kenarında kalmayı ve piknik yapmayı tercih ettiler. Araç üstü çadırlara daha çok güven duymaya başladılar. Özellikle kadın ve çocuklar zeminde çadır kurup doğadaki hayvanlarla temas kurmaktan korktukları için araç üstü çadırla güven sağladılar. Eşyalarını bu çadırın içine koyup taşıyabildikleri için küçük segment araçlar içinde faydalı oldu. Bu sayede de satışlar Türkiye pazarında artmış durumda. Ürün oldukça pratik. Açılışı yaklaşık 30 saniye, kapanışı ise 1 dakika sürüyor. Hiçbir şeyiniz hazır olmasa bile ürünün kapaklarını açarak içine giriyorsunuz ve hemen uyumaya hazır bir hali var. Su geçirmez kumaş kullanıyoruz diye konuştu.

'EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KENDİME YAPTIĞI EN BÜYÜK İYİLİK'

Aracına, araç üstü çadır taktıran Halil Gencer, Bu çadırı tercih etmemin sebebi öncelikle emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu benim kendime yaptığım en büyük iyilik diyebilirim. Doğayı çok seviyorum. Sürekli doğada yaşayan birisiyim. Haftalarca doğada kaldığım oluyor. Bu esnada çadırlarda kaldım. Ancak güvenli değiller. Bunun yerden yüksek olması, küçük hayvanların ulaşamaması bizim için artı bir olay. Evde ne kadar rahat ediyorsanız bunun içinde iki kişinin rahat ettiği güzel bir ürün dedi.

'GÜVENLİ OLMASINDAN DOLAYI TERCİH ETTİM'

Cipine araç üstü çadır taktıran Hakan Öcal ise, Bu çadırı güvenli olmasından dolayı tercih ettim. Doğada kalmak ayrı bir zevk ancak aracın üzerinde kalmak çok daha güvenli. Küçük haşeratlar olsun diğer hayvanlar olsun bütün risklerden korunuyorsun. Kullanımı çok rahat ve araca bir yük yapmıyor. Çok pratik biri ürün. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanlar otelleri tercih etmemeye başladılar. İnsan yoğunluğu ne kadar çoksa virüs riski o kadar çok oluyor. İster istemez insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Spor
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Bir ayda 12 rahibe koronavirüsten hayatını kaybetti
Bir ayda 12 rahibe koronavirüsten hayatını kaybetti
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: DÜZCE Koronavirüsten sonra araç üstü çadır ilgi gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 10:57:41. #1.15#
title