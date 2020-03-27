DÜZCE Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısı Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısıDÜZCE'de amatör olarak tiyatro oyunlarına rol alan Özcan Yetgin, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle kendine koronavirüs görünümü vererek, vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı.

Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısı

DÜZCE'de amatör olarak tiyatro oyunlarına rol alan Özcan Yetgin, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle kendine koronavirüs görünümü vererek, vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı. Düzceli amatör tiyatrocu Özcan Yetgin, taktığı maske ile kendisine koronavirüs görünümü vererek sokağa çıkıp vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Özcan Yetgin, 'Ben Covid-19 evde kalın kendinize bulaştırmayınö yazılı kartonla sokakta gezdi. Özcan Yetgin vatandaşların evde kalmasını isteyerek, 'Amatör tiyatrocuyum. Ancak koronavirüs nedeniyle tiyatro ve sinema sahneleri kapalı olduğu için biz tiyatro gününü sinema ve tiyatro sahnesinde kutlayamadık. Bende koronavirüs kılığına girerek hem farkındalık oluşturmak hem de tiyatro gününü kutlamak için sokağa indim. Tek çaremiz bugünlerde vatandaşların evinde kalarak alınan önlemlere destek olmasıdırö dedi.

Kaynak: DHA