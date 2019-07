Düzce Konuşma terapisi ile konuşma bozuklukları gideriliyor

Konuşma terapisi ile konuşma bozuklukları gideriliyor

Düzce'de, dil ve konuşma terapisti Güllüşan Sarıalioğlu, konuşma terapisi ile özellikle kekemelik sıkıntısı çeken çocuk ve yetişkinlerle, down sendromlu ve otizimli çocukların kendilerini ifade edecek kadar konuşmaya başlayabildiklerini söyledi.

Dil ve konuşma terapisti Güllüşan Sarıalioğlu, kekeme, down sendromlu ve otizmli çocukların kendilerini ifade etmeleri konusunda yüzde 80 oranında başarı sağlandığını belirtti. Güllüşan Sarıalioğlu konuşma sorunu olan bireylerin kendilerini ifade etmelerini sağladıklarını ifade ederek, 'Her bir bireyin konuşma bozukluğu konusunda şiddeti farklıdır. Başarılı olma konusu kendilerini ifade edecek şekilde, otizmlilerin konuşma bozukluğu yanı sıra davranış bozukluğu olduğu için ilk etapta o sorunları çözülmüş olması gerekiyor. Daha sonra kendilerini ifade edecek kadar ilerleme sağlıyoruz. Yani yüzde 80 oranında başarı elde edebiliyoruz otizmli ve down sendromlu çocuklarda. Aynı şekilde kekeme bir birey içinde konuşabiliriz. Yüzde 100'lük bir bozukluk yüzde 100 diyemeyiz ama çok büyük bir ilerleme kaydedebilirizö dedi.

Sarıalioğlu, çocukların konuşma bozukluğu yaşamaları için mutlaka konuşma testine götürülmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Konuşma bozukluğu ile ilgili ne kadar erken teşhis yapılırsa o kadar erken iyi sonuçlar alınabiliyor. Kimi veliler 3 yaşında 4 yaşında çocuğum konuşamıyor ama kıyaslama yapılıyor. Ağabeyi de geç konuştu buda konuşur diye söylentiler olabiliyor. Ne kadar erken gelinirse o kadar erken tedavisi olur. En azından bir konuşma terapistine gidip test ettirebilirler. Çocuğun ne kadar geride olduğu yada durumunu öğrenmek için test yaptırılabilir. Bu şekilde konuşma bozukluğu üzerine tanı koyabiliyoruzö diye konuştu.

Sarıalioğlu çocuğun 2 yaşından itibaren 2 kelimelik kısa cümleler kurması gerektiğini ifade ederek, 'Çocuklar doğduktan sonra ilerledikçe bazı sesleri üretiyorlar. İlk önce 'Bababa' diye bir ses çıkıyor ve devamında farklı sesler üretiyorlar. Yaş ilerledikçe 1 yaşından itibaren bazı kelimeleri konuşmaya başlıyorlar. 2 yaşından itibaren 2 kelimelik kısa cümlelere başlamaları gerekiyor. Normal ilerlemesi bu şekilde, sonrasında konuşma süreci başlıyorö dedi.

