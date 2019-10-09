Düzce komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktı

09.10.2019 13:43

Komşuları merak edip polisi aradı, kahvehanede çıktı

Düzce'de, komşuları Neşet Y.'den (68) haber alamayınca polise haber verdi. İtfaiye ekibi kapıyı açmaya çalışırken, Neşet Y.'nin kahvehanede olduğu öğrenildi.

Kültür Mahallesi Mansur Bayram Caddesi'nde bulunan bir evde yaşayan Neşet Y.'yi merak eden komşuları, dün gece kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca ve cep telefonu da kapalı olan Neşet Y.'nin hayatından endişe eden komşuları polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri gelirken, itfaiye kapıyı açmaya çalıştı. Bu sırada komşuları, Neşet Y.'yi tanıyanları aradı. Bir kişi komşularını arayarak Neşet Y.'nin kahvehanede olduğunu söyledi. Rahat bir nefes alınırken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA