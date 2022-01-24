Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok - Haberler
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Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olması üzerine Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan, İstanbul istikametine gidecek araçlara izin verilmiyor.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olması üzerine Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan, İstanbul istikametine gidecek araçlara izin verilmiyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle açıklamada bulundu. Vali Yavuz, Vali Kaldırım ve Vali Atay; sosyal medya hesaplarından, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını, İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

İzmit'te trafik ekipleri, TEM Otoyolu gişelerinde İstanbul istikametine gidecek araçlara izin vermedi.


Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok

Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Güncel, Haber

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