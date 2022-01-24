Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul'a geçişe izin yok

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olması üzerine Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan, İstanbul istikametine gidecek araçlara izin verilmiyor.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olması üzerine Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan, İstanbul istikametine gidecek araçlara izin verilmiyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle açıklamada bulundu. Vali Yavuz, Vali Kaldırım ve Vali Atay; sosyal medya hesaplarından, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını, İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.