Düzce kent merkezinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi: 3 yaralı Düzce kent merkezinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi: 3 yaralı Düzce'nin İstanbul Caddesi üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düzce kent merkezinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin İstanbul Caddesi üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Düzce'nin Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi Polis Merkezi yakınında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre F. Ş. idaresindeki 34 RV 7429 plakalı otomobil, O. Y. idaresindeki ECK GU 81 plakalı otomobil ve F. B. idaresindeki 81 AG 464 plakalı otomobil kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasına bir aracın lastiği yerinden fırlarken yaralılara ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan O. Y., F. Ş. ve S. Ş.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servise kaldırdı. Kaza nedeni ile İstanbul Caddesi çift şeritli olarak bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Trafik şube ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA