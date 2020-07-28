Düzce karpuzunun hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce karpuzunun hasadı başladı

Düzce karpuzunun hasadı başladıDÜZCE'de üretilen ve toprak yapısı nedeniyle lezzetli olan karpuzun hasadı başladı.

28.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:56

Düzce karpuzunun hasadı başladı

DÜZCE'de üretilen ve toprak yapısı nedeniyle lezzetli olan karpuzun hasadı başladı. Çiftçiler karpuz veriminden memnun olduklarını söyledi.

Düzce'de son 5 yıldır karpuz üretimi artış gösterdi. Düzce'deki toprak yapısının farklı olması nedeniyle lezzetli olan Düzce karpuzunun hasadı başladı. Çiftçiler, Nisan ayında yaptıkları ekim sonrası karpuzları toplayarak satışa sundu. Bu yıl 150 dönüm alana karpuz ekilirken, 300 ton karpuz elde edilmesi hedefleniyor.

Karpuz üreticisi İrfan Hatip, karpuz hasadıyla ilgili bilgiler vererek, 'Düzce karpuzunun ekimi Nisan ayının başında başlar Mayıs'ın başında biter. 1 ay içerisinde ekilmesi gerekiyor. Toprak erken ısınırsa erken ekilebilir. Geç ısınırsa geç ekilir. Karpuzun hasat zamanı 3 aydır. 90 gün sonra hasat başlar. Düzce karpuzu diğer yörelere göre daha lezzetlidir. Bunun nedeni ise farklı tohum kullansak da toprak karpuz için çok uygundur' dedi.

Düzce karpuzunun hasadı başladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı Dünya
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 3. Sayfa
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı 3. Sayfa
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi 3. Sayfa
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza
HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Ozan Güven Hazal Kaya Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Dha Türk Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Düzce karpuzunun hasadı başladı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 15:57:11. #1.15#
title