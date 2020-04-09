DÜZCE Karantinada basket atarak eğlendiler Karantinada basket atarak eğlendilerDÜZCE'de, yurtta karantina altında kalanların eğlenceli zaman geçirmeleri ve stres atmaları için basket atma etkinliği düzenlendi.

Karantinada basket atarak eğlendiler

DÜZCE'de, yurtta karantina altında kalanların eğlenceli zaman geçirmeleri ve stres atmaları için basket atma etkinliği düzenlendi. Pencerelere çıkanlar çöp kovalarına basket atarak eğlendi.

Erasmus kapsamında yurt dışında eğitim gören öğrenciler, çalışanlar ve tatilde bulunanlar Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay yurtlarında karantina altında tutuluyor. Karantina boyunca Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenleyerek vatandaşların streslerini atmak için çaba gösteriyor. Karantinanın 12'nci gününde karantina altında kalanların stres atması ve 2 gün sonra ayrılacak olmalarının heyecanını yenmeleri için 'Basket atamasan da stres at' adı altında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte odalarda kalanlara toplar dağıtılarak çöp kovalarına basket atmaları istendi. Oldukça eğlenceli geçen etkinlikte basket atanlar bol bol alkış aldı.

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir, karantina sürecinde etkinlikler düzenlediklerini belirterek, 'Yurtlarda kalan vatandaşlarımıza basketbol ile ilgili bir organizasyon düşündük. Kendilerini eğlendirmek, daha hızlı vakit geçirmelerini sağlamak, bu 14 günlük zaman içerisinde kendilerine neşe ve eğlence katmak istedik. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Basket atamasalar da stres attılar. Bizde eğlenmelerine vesile olduysak ne mutlu bize.' dedi.

Kaynak: DHA