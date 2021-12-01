Düzce, Karabük ve Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü - Haberler
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Düzce, Karabük ve Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce, Karabük ve Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü

Düzce, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

SAKARYA (AA) - Düzce, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Düzce'de dün geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kar, Samandere köyü ile Kardüz Yaylası'nda da etkili oluyor.

Karabük'te de yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Gece başlayan karla 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Eflani ve Eskipazar ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Güzergahlarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda aralıklarla kar etkili oluyor. İlçe merkezine 36 kilometre uzaklıktaki 1725 rakımlı yaylada kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kar yağmasına sevinen bazı yayla sakinleri, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Düzce, Karabük ve Sakarya'da yüksek kesimler beyaza büründü

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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