Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

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Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Düzce, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Düzce'de ışıklı kavşakta iki otomobilin çarpışması yer alıyor. Kentte bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için refüjü aşarak karşı yöne geçmesi de KGYS kameralarınca kaydedildi.

Karabük'te ise dönel kavşakta otomobille çarpışan cipin devrilmesi kameralara yansıdı.

Bolu'daki görüntülerde yaya geçidinden geçen bir kişiye yol veren otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması yer alıyor.

Kocaeli'de de dört yolda hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün yere düşmesi KGYS kameralarına yansıdı.

Öte yandan paylaşılan görüntülerin sonunda, "Trafik ve hız kurallarına uysalardı, biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı