Düzce kar etkili oldu
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Düzce kar etkili oldu

Düzce kar etkili oldu (3)KAR YAGISININ KEYFİNİ ÇIKARDILARDüzce'de çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı.

08.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:05
Düzce kar etkili oldu

kar etkili oldu (3)

KAR YAGISININ KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Düzce'de çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı. Kalıcı Konutlar Anıt Meydanında toplanan çocuklar çöp poşetleri ve tepsilerin üzerine oturarak kar üzerinde kaydı. Çocuklar oldukça eğlenirken anne ve babaları ise yakılan ateşin başında zaman geçirdi.

Kaynak: DHA

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: Düzce kar etkili oldu
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