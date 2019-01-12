Düzce Kanala Bırakıldığı İddia Edilen Sanayi Atıkları Nedeniyle 2 Çocuk Rahatsızlandı

Düzce'de, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın evlerin bulunduğu kanal içerisine, iddiaya göre atık bırakıldı. Buradan yayıldığı belirtilen kötü kokudan rahatsızlanan 2 çocuğa 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Köylülere maske dağıtılırken, inceleme başlatıldı.

Düzce'nin Duraklar Köyü'nde, 1. OSB'ye yakın evlerin bulunduğu alandan geçen kanala atıkların bırakılması sonucu etrafa yayılan koku nedeniyle 2 çocuk etkilendi. Çocuklar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin oksijen takviyesinin ardından babaları tarafından başka bir köyde bulunan yakınlarına götürüldü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, vatandaşların kokudan etkilenmemesi için maske dağıttı. Bölgeye gelen herkes maske takarak nefes almaya çalıştı. Diğer yandan köyde bulunan ve kendisini kötü hisseden kadınlar ile çocuklar, evlerini boşaltarak başka köylerdeki akrabalarına gitti. AFAD ekipleri, bölgede ölçümlerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir köy sakini, "Biz 4 gündür bu atıklarla sorun yaşıyoruz. Organize sanayiden yağmur suyuyla gelen atıklardan zehirlenme oluyor" diye konuştu.

2 çocuğunun kokudan etkilendiğini söyleyen Erhan Kurnaz, "Evimize gelmek için mahalleye girdik, ağır bir koku duyduk. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştık. Eve gelip kapımı açtığımda içeride aynı koku vardı. Kanala baktık, kanaldan siyah su akıyordu. Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdim. Benim 2 çocuğum etkilendi. Sağlık kontrolünün ardından başka bir köye kardeşimin evine bıraktım. Bende etkilenmiş durumdayım. Midem bulanıyor" dedi.

Duraklar Köyü Muhtarı Nail Soydaş ise şöyle konuştu:

"Bu kanal DSİ'nin drenaj, yani arazileri kurutma kanalı. Sanayi ne hikmetse pis sularını buraya akıtıyor."

Kaynak: DHA