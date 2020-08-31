DÜZCE Kamyonla geri manevra yaparken oğlunu ezdi; görüntüleri yürekleri dağladı
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DÜZCE Kamyonla geri manevra yaparken oğlunu ezdi; görüntüleri yürekleri dağladı

Kamyonla geri manevra yaparken oğlunu ezdi; görüntüleri yürekleri dağladıDÜZCE'nin Çilimli İlçesi'nde meydana gelen olayda hafriyat işiyle uğraşan Cüneyt Kazancı şantiye içinde kamyonla geri manevra yaparken 6 yaşındaki oğlu Hamza Kazancı'yı ezdi.

31.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:54

Kamyonla geri manevra yaparken oğlunu ezdi; görüntüleri yürekleri dağladı

DÜZCE'nin Çilimli İlçesi'nde meydana gelen olayda hafriyat işiyle uğraşan Cüneyt Kazancı şantiye içinde kamyonla geri manevra yaparken 6 yaşındaki oğlu Hamza Kazancı'yı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden küçük gözyaşları arasında toprağa verilirken çocuk ile babasının daha önce çekilen görüntüleri ise yürekleri dağladı. Olay dün Çilimli İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan şirketin sahibi Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde 81 ABD 735 plakalı kamyonla geri geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada babasının kullandığı kamyona koşan Hamza Kazancı yere düşerek kamyonun altında kaldı. Durumu fark eden baba Cüneyt Kazancı kamyonu durdurarak oğlunu kendi aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Ancak küçük çocuk yolda hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuk burada morga kaldırıldı. Hastane bahçesine gelen Kazancı'nın yakınları sinir krizi geçiren babayı sakinleştirmek için uzun süre uğraş verdiler. Diğer yandan küçük çocuğun cenazesi Çilimli Şehir mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Küçük çocuğun hayatını kaybettiğini öğrenen baba Cüneyt Kazancı'nın yakınları sosyal medyada baba ve oğlunun daha önce çekilen videosunu paylaşınca babanın oğluna olan düşkünlüğü izleyenlerin yüreklerini dağladı. Paylaşılan videoda baba ile oğlun bir araçta giderken beraber Bülent Serttaş ve Serdar Ortaç'ın birlikte söylediği 'Haber gelmiyor yardanö şarkısını söyledikleri ve şarkı sonunda ise babanın oğlunu doyasıya öpüp kokladığı anlar yer alıyor.

DÜZCE Kamyonla geri manevra yaparken oğlunu ezdi; görüntüleri yürekleri dağladı

Kaynak: DHA

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