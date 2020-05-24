DÜZCE JANDARMA SAYESİNDE EŞİNİN MEZARINI GÖRÜP DUA ETTİ
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DÜZCE JANDARMA SAYESİNDE EŞİNİN MEZARINI GÖRÜP DUA ETTİ

ANKARA'da oğlunun yanında kalan Fatma Çimen (90), koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıl evli kaldığı eşinin Düzce'de bulunan kabrini ziyaret edemedi.

24.05.2020 08:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:40

ANKARA'da oğlunun yanında kalan Fatma Çimen (90), koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıl evli kaldığı eşinin Düzce'de bulunan kabrini ziyaret edemedi. Düzce ve Ankara'da bulunan jandarmalar cep telefonuyla görüntülü görüşme yaparak Fatma Çimen'in eşinin kabrini görmesini, dua etmesini sağladı.

Düzce Aziziye Mahallesi'nde yaşanan Fatma ve İbrahim Çimen çifti 75 yıl evli kaldı. İbrahim Çimen 2016 yılında vefat etti ve Aziziye Mezarlığı'na defin edildi. Çiftin oğulları Yakup Çimen babası İbrahim Çimen'in vefatının ardından annesi Fatma Çimen'i Ankara'ya götürdü. Ancak her yıl bayramlarda annelerini çok sevdiği eşinin kabri başına getirip dua etmesini sağladı.

Fatma Çimen koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram eşinin mezarını ziyarete gelemedi. Bunun üzerine Yakup Çimen annesinin üzülmesini istemeyerek Düzce'deki Vefa Grubu ile irtibata geçti. Konuyla ilgili olarak jandarma teşkilatı bu isteğe cevapsız kalmadı ve Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gölbaşı İlçesi Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerini koordine ederek yaşlı kadının gidemese de eşinin mezarını görmesi için yardımcı olmasını istedi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Cezmi Kösekara ile Jandarma Astsubay Çavuş Yasemin Yünlü, Fatma Çimen'in evine, Düzce'de Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Astsubay Çavuş Samet Sayın ise İbrahim Çimen'in mezarına gitti. Jandarmalar görüntülü görüşme yaparak, Fatma Çimen'in eşinin mezarını görmesini sağladı. Fatma Çimen eşinin mezarına bakarak dua ederek, bayrama mutlu girdi.

Annesine bayram sürprizi yapan Yakup Çimen, jandarma teşkilatının isteklerini kırmamasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, 'Babam yaklaşık 4 sene önce vefat etti. 75 yıl evli kaldığı annemi mecburen yanımıza almak zorunda kaldık. Yaklaşık 3 yıldır yanımızda ve her bayram biz babamızı ziyarete götürürdük. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram kabrine götüremedik. Bizde annemizi götüremediğimiz için yetkililerden ricada bulunduk en azından babamızın kabrini görsün istedik. Jandarma teşkilatı bu isteğimizi kırmadı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bize bu güzel günü, bu sürprizi hazırladılar. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Onlara sonsuz teşekkür ederiz. Allah hepsini korusun.ö dedi.

Eşinin kabrini görüntülü görüşme ile gören Fatma Çimen ise, 'Bende çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kuzularım. Allah askerimizi, polisimizi cümlemizi korusun. Bana bir sürpriz oldu.ö diye konuştu.

DÜZCE JANDARMA SAYESİNDE EŞİNİN MEZARINI GÖRÜP DUA ETTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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