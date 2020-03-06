Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor
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Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında çevre ilçe ve belde belediye itfaiye personellerine de eğitim vermeye devam ediyor.

06.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:16
Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor

DÜZCE (İHA) – Müdürlüğü hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında çevre ilçe ve belde belediye itfaiye personellerine de eğitim vermeye devam ediyor.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü acil durum ve yangınlara müdahale şekli konularında düzenlenen eğitimler kapsamında Belediyesi İtfaiye personeline bilgiler aktarıldı. Uygulamalı olarak yapılan eğitim çalışması ile yanan bir araca müdahale edilmesi, soğutma çalışması ve araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılması konusunda tatbikat yaptırıldı. İtfaiye Müdürlüğü, hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenen program çerçevesinde devam edeceğini de belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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